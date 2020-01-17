Актриса популярного сериала надела платье с глубоким вырезом на груди

Мария Горбань хвастается своими формами не только в купальниках. Для морской прогулки с друзьями звезда выбрала не менее сексуальный наряд – обтягивающее платье с декольте, которое едва удерживало ее пышную грудь.

В откровенном наряде звезда сериала "Кухни" снимала себя крупным планом на яхте. Пикантные снимки в Инстаграм актрисы появляются часто. Поклонники ими очень довольны и заваливают девушку комплиментами. По мнению воздыхателей, она одна из самых красивых российских актрис.

"Какая Вы красивая!", "А фильмы люблю с вами", "Какая у Вас красивая улыбка!", "Красавица", "Хороша Маша", "Кайфовая девчонка", "Обворожительная красавица", "Красивая и нежная", "Какая клеевая", – расхвалили актрису комментаторы.

Мария Горбань улетела на Шри-Ланку.Там она отдыхает вместе с мужем и дочкой.

Ранее Мария Горбань показалась в бикини на лежаке, а супруг снял ее в ванне, а сама актриса.