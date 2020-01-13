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Звезда "Кухни" развалилась в шалаше в бикини

Звезда "Кухни" развалилась в шалаше в бикини
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha
Актриса оголила бюст перед фотографом

Мария Горбань поделилась с поклонниками снимком с отдыха. На нем красотка позирует в бикини на лежаке, который ее подписчики назвали шалашом. В комментариях пользователи осыпали звезду сериала "Кухня" комплиментами.

По мнению поклонников, Горбань в желтом купальнике выглядит идеально. В Инстаграм оценили длинные ноги знаменитости и ее пышный бюст.

"Сногсшибальная", "Шикарное фото", "Огонь", "Вы обалденная", "Вы как лимончик", "Какая замануха. К такой красотке и в шалаш можно", "Поправилась", "Хороша Маша", "Голливуд по Вам плачет", "Как можно быть такой идеальной?" – высказались подписчики.

Мария Горбань находится на Шри-Ланке, где отдыхает вместе с мужем и дочкой.

Звезда сериала "Кухня" регулярно выкладывает в Инстаграм фотографии в купальниках и сексуальных нарядах. 

Дарья ПЕТРОВА

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