Актриса плескалась в бассейне на фоне неба и облаков, дразнила обнаженной спиной и кокетливо махнула высоко задранной ногой

Мария Горбань разместила в соцсети чувственное видео. На нем она в купальнике нежится, сидя в воде с легкой пеной, окутывающей ее аккуратную грудь, затем, лукаво улыбаясь, поднимает стройную ногу, вытягивает ее в камеру и, согнув в колене, эффектно отводит в сторону. Эта эротика взволновала подписчиков.

Под роликом звезда сериала "Кухня" поделилась мнением о самом важном. Она призвала "проводить больше времени с теми, кто наполняет жизнь смыслом, дорожить чудесными мгновениями, купаться в них, делать то, что всегда хотелось делать", и "не откладывать счастье ради достижений".

Однако поклонники не только высказались о словах актрисы, согласившись с нею, но и поделились эмоциями от представшей перед ними картины, которую рассмотрели в мельчайших деталях. Они восхищались пейзажем, внешностью Горбань и гадали, где это все происходило:

"Так надо жить ! И чем раньше мы это понимаем, тем прекраснее жизнь", "Вот это да...", "Красота во всем!!!", "Спасибо, солнце!", "Можно смотреть бесконечно", "Очень круто", "В раю?", "Маша, ты классная", "Супер", "Вы чудесная", "Умаялась", "Нереально". "Бесподобно", В раю?", "На краю света", "Подскажите, что это за шикарное место".

Мария Горбань часто радует фанатов "голыми" кадрами – то блеснет прелестями на пляже, то покажется в душе, то расставит ноги, то беременная снимется в постели, а то и вовсе устроит эротичную фотосессию.