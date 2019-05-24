"Сильно": известная актриса засветила тело в ванной

Кинозвезда показала крутую обнаженку

Мария Горбань редко выкладывает в соцсети провокационные снимки. Исключением стало свежее фото, сделанное в поздние часы. Это доставило удовольствие подписчикам.

Актриса сняла запотевшее зеркало в ванной, в котором видны очертания ее тела. Однако самые пикантные места она прикрыла мобильным телефоном.

"Доброй ночи", – пожелала красотка под откровенным кадром.

Фанаты не остались равнодушными. Они не сдержались и поделились впечатлениями:

"Сильно","Круто", " Воу, воу, воууууу" ,"Огонь", "Ля какая", "Прелесть", "Машунь, ну ты прям мастер крутых фото", "Ух ты!!!!", "Всегда знал, что у Вас... (бесподобная) грудь", "Очень нравится это фото! И почему-то не чувствуется пошлости и т.д. Машенька, Вы божественны!", "Фото на грани и без пошлости!! Эту грань мало кому удаётся соблюдать!", "Хороша Маша".

Некоторые упрекнули Марию, видимо, за то, что не все смогли рассмотреть.

"Зеркало почистить нельзя было?", "Ну как тут уснешь после этого...", "Плохо протерли зеркало", "Маш... давай без запотеваний этих фоточку", "Полегче" – написали такие.



Горбань – успешная и востребованная актриса, а еще счастливая жена и мать. Кинозвезда часто делится в соцсети разными фото, чаще – с работы или семейными, но может и пошалить.

На днях она поучаствовала в пикантной фотосессии, где перевоплотилась в сексуальную куклу. На одном из кадров знаменитости пришлось раздвинуть ноги.

Ранее она призналась, что беременной снималась в постельных сценах, показала клубничку, легко оголилась перед камерой и устроила эротическую фотосессию.