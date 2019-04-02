"Изумительной красоты малышка": звезда "Кухни" разделась

Актриса легко обнажилась перед фотографом

Мария Горбань не стесняется выкладывать сексуальные фотографии – отличные формы девушки не нуждаются в обработке, а муж-фотограф всегда находится рядом, поэтому в Instagram-аккаунте звезды всегда много новых снимков.

Например, актриса сериала "Кухня" неоднократно принимала пенную ванну в эротичных позах. На этот раз звезда кокетливо прикрывает грудь одной рукой, но делает это так, чтобы желающие могли рассмотреть ее достоинства.

Публикация от МАША ГОРБАНЬ (@gorban_masha) 1 Апр 2019 в 9:31 PDT

Подписчики поддерживают "обнаженные" снимки, пишут комментарии и ставят "лайки". Пенные прелести Горбань одобрили почти 14 тысяч человек.

"Красота спасет мир", "Изумительной красоты малышка", "Ах ты шалунья", "Побольше бы таких фото", "Хочу быть пеной",

– пишут пользователи.

До этого Мария Горбань выкладывала интимное видео из ванной, снятое ее мужем. Известно, что супруг знаменитости Кирилл Зоткин часто снимает полуобнаженную супругу и знает, как показать ее тело с выгодного ракурса.

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