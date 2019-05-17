Беременную звезду "Кухни" сняли в постели

Актриса работала почти до родов

Мария Горбань раскрыла секрет своей идеальной фигуры, которую ей удалось сохранить после беременности и родов. Она совсем не прикладывала для этого усилий – просто не давала себе поблажек: репетировала и играла в кино. Не отказывалась даже изображать интим в кровати.

"Я на седьмом месяце играла в постельной сцене в шелковой пижамке",

– рассказала актриса в интервью PeopleTalk., отметив, что у нее "живота не было", так как набрала "восемь килограммов и еще четыре сверху прямо перед родами".

Однако быстро "восстановилась – ни дня не сидела на месте, уже через неделю играла премьеру", добавила Мария.

Дочери 32-летней Горбань уже исполнилось четыре года, отмечает "Пятый канал".

При этом звезда продолжает активно работать. Она не только снимается, но и ведет шоу #ЯЖеМать, которое помогает молодым девушкам справиться с трудностями материнства.

"Очень много вопросов в интернете, как я восстановилась после родов. Всем отвечать невозможно, поэтому я согласилась на участие в шоу", – пояснила она.



При этом некоторые перемены с актрисой все же произошли. Она "поменяла цвет волос, давно нет челки, сильно похудела" (до 52 с 62 кг, ведь) не ест мяса и занимается "спортом для здоровья". Однако считает, что не это помогает ей сохранять привлекательность.

"Если честно, это просто генетика", – отметила Мария. И добавила, что теперь снимается с ярким макияжем – играет харизматичных комедийных героинь".

Российская актриса театра, кино Мария Горбань впервые появилась на экране в популярном молодежном телесериале "Простые истины". Ее привел уже снимающийся там брат Алексей Сутягин.

Теперь она играет в театре. На счету звезды много ролей в кино. Зрители помнят ее по таким фильмам, как "Кодекс чести", "Марш Турецкого". а также сериалу "Кухня". Она озвучивала Красавицу в аудиоспектакле "Бесценное сокровище". В 2012-м стала соведущей программы "90×60×90" на телеканале "Россия 2".

Актриса не стесняется раздеваться перед камерой. Восемь лет назад, по данным "Википедии", она снялась в откровенной фотосессии для журнала MAXIM, а в 2011 г. появилась на обложке XXL. Да и ее страница в Instagram полна откровенных снимков то в обнаженном виде, то в купальниках или нижнем белье.



При этом коварная красотка не прочь и подразнить фанатов. Она не прочь и показать клубничку, и оголиться или устроить эротическую фотосессию.

Выглядит звезда при этом на зависть многим, ее не раз называли самой сексуальной...

