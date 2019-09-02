"Зачетные капельки": звезда "Кухни" извалялась в песке и открыла "шикарный вид"

Артистка встретила осень на пляже

Актриса сериала "Кухня" Мария Горбань наслаждается последними теплыми днями на Камчатке. В социальных сетях девушка поделилась снимками в купальнике, где лежит прямо на песке. Так, по словам самой Марии, она встречает осень. Внимание подписчиков больше всего привлекли сексуальные ягодицы звезды.

"Разврат", "Зачетные капельки", "Классные ножки", "Аппетитное зрелище", "Шикарный вид", "Девушка бомба", "Побольше таких фото", "Вот это попец", "Идеальна", "Зачетную бабу кто-то выкинул на берег...", – похвалили поклонники роскошную фигуру актрисы.

Мария Горбань считается одной из самых привлекательных актрис России. Девушка также входила в топ-5 самых желанных женщин.



Актриса особенно полюбилась зрителям после съемок в сериале "Кухня". Популярна Горбань и в социальных сетях, где за ней следят более 1 млн. подписчиков. Знаменитость часто делится с ними сексуальными фото и видео из ванны.