На всю страну: Седокова раскрыла свою ракушку

Нибиру
- Она существует: Нибиру впервые попала на фото
- Апокалипсис на пороге: Нибиру вплотную приблизилась к Земле
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
Анна Седокова поделилась с подписчиками фото своего обеда. Певица заказала в ресторане пасту с морепродуктами. Сверху блюдо украшала раскрытая ракушка. Побаловать себя такой пищей Седоковой удастся нескоро. Артистка приняла решение ограничить себя в питании, чтобы вывести шлаки, токсины и похудеть.
"Было принято решение есть спагетти один раз в неделю, хлеб и иже с ним один раз в неделю, мясо один раз в неделю", – написала Седокова.
Свое решение она объяснила исследованием ученых, доказавших, что рыба полезнее мяса, так как в ней больше белка, а значит, чувство голода придет позже.
Поклонники к новому типу питания Анны отнеслись скептически, они подозревают, что вместо мяса бывшая солистка группы "ВИА Гра" будет есть сладкое.
"Не кушать мясо и уплетать круассаны с шоколадками. Ну, конечно же легкая и действенная схема для похудения", "Не надо от мяса отказывать", "Аня, кушай все, что хочешь, ты хороша в любой форме", "Надо булочки и сладости отменить", "Вам не надо худеть",
– посоветовали поклонники звезде.
Ранее в Сети появилось фото изуродованной Анны Седоковой.
Батька принимает первого высокого американского гостя за долгие годы
Более половины туристов попадают на полуостров именно этим маршрутом