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На всю страну: Седокова раскрыла свою ракушку

На всю страну: Седокова раскрыла свою ракушку
Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка заговорила про очищение организма

Анна Седокова поделилась с подписчиками фото своего обеда. Певица заказала в ресторане пасту с морепродуктами. Сверху блюдо украшала раскрытая ракушка. Побаловать себя такой пищей Седоковой удастся нескоро. Артистка приняла решение ограничить себя в питании, чтобы вывести шлаки, токсины и похудеть.

"Было принято решение есть спагетти один раз в неделю, хлеб и иже с ним один раз в неделю, мясо один раз в неделю", – написала Седокова.

Свое решение она объяснила исследованием ученых, доказавших, что рыба полезнее мяса, так как в ней больше белка, а значит, чувство голода придет позже.

Поклонники к новому типу питания Анны отнеслись скептически, они подозревают, что вместо мяса бывшая солистка группы "ВИА Гра" будет есть сладкое.

"Не кушать мясо и уплетать круассаны с шоколадками. Ну, конечно же легкая и действенная схема для похудения", "Не надо от мяса отказывать", "Аня, кушай все, что хочешь, ты хороша в любой форме", "Надо булочки и сладости отменить", "Вам не надо худеть",

– посоветовали поклонники звезде. 

Ранее в Сети появилось фото изуродованной Анны Седоковой. 

Дарья ПЕТРОВА
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