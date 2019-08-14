"Губы скоро лопнут": Седокова изуродовала лицо

В Сети уверены, что певица прибегала к помощи косметологов

Анна Седокова сменила имидж с помощью парика: на новых фото звезда красуется с черными короткими волосами. Но поклонники, похоже, совсем не обратили внимание на такие перемены, все их внимание приковано к губам певицы. Комментаторы считают, что Анна изуродовала себя инъекциями, а от ее природной красоты теперь не осталось и следа.

Сама Анна уверяет – она никогда не "накачивала" губы, просто умеет их подчеркивать с помощью косметики. Поклонники Анны считают по-другому:

"Такая красивая девочка БЫЛА, а сейчас Лобода отдыхает. Зачем себя так изуродовала", "Губы как после укуса пчелы", "С каждой фоткой все хуже и хуже", "Сама себя испортила", "Ужас, страшилище", "Надо же так себя изуродовать", "Лицо просто изуродовано, что дальше будет?", "Сама на себя уже не похоже...Накачать губы и сиськи, в этом мудрость?".

Седоковой часто достается от подписчиков в Instagram. Когда-то звезду обругали за видео с подругой. До этого она рассказывала, как муж стыдил ее за лишний вес.

Сейчас тело девушки находится в прекрасной форме, на одном из последних фото Анна Седокова продемонстрировала подписчикам кубики пресса.