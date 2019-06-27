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"Что с тобой такое": бывший муж пристыдил Седокову за фигуру

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Артистка рассказала о проблемах с лишним весом

Анна Седокова призналась, что тяжело переживает из-за критики, а, подходя к зеркалу, практически плачет. Все из-за изменившейся внешности: после рождения третьего ребенка она поправилась, а состояние ее кожи ухудшилось. Тем не менее, Седокова решила публично рассказать о своих недостатках. Она добавила, что даже бывший муж указывал ей на них.

Знаменитость рассказала своим подписчикам, что давно не носит короткую одежду, хотя хотела бы делать это. А свой пост она сравнивает с признанием в алкогольной зависимости:

"На моих ногах появилась этот идиотский целлюлит. Да, я написала это слово. И мне было сложно сейчас. Словно сказать – Да, я Анна Седокова, и я алкоголик)) Я помню, как еще пару лет назад мой бывший муж написал мне – "Аня, что с тобой такое, посмотри на себя".

Сейчас Анна Седокова всерьез взялась за совершенствование фигуры и отказалась от хлеба, но путь к идеальной фигуре проходит не гладко: красотка рассказала, что ночью сорвалась и поела пельменей.

Подписчики Седоковой начали убеждать девушку, что мечтают о таком теле, как у нее и считают ее фигуру идеальной, а, значит, и худеть ей не стоит.

"У тебя самая лучшая фигура, ни грамма лишнего и только килограммы секса!", "Ты и так хороша", "Вы живой человек, а не пластмассовый гладкий манекен", "Вам ничего не нужно! Вы абсолютно совершенны!",

– поддерживают подписчики Седокову.

За свою фигуру также решили взяться Лариса Гузеева и Роза Сябитова. Последнюю похудение довело до нервного срыва.

Дарья ПЕТРОВА
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