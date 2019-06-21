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"Вот это масштаб": Седокова заговорила о мужских размерах

Анна Седокова. Фото: www.globallookpress.com
Певица знает, как определить достойного избранника

Тайный поклонник отправил Анне Седоковой огромный букет роз. Девушка призналась, что без ума от таких сюрпризов, ведь по ним всегда можно определить "размер личности и масштаб". По-видимому, этого отправителя девушка считает достойным. Также певица рассказала, что не понимает тех, кто не дарит цветы, оправдываясь тем, что они вянут.

Подписчицы Анны развернули под высказыванием знаменитости обсуждение: большинство девушек поддержали Седокову и признались, что безумно радуются букетам:

"Нищеброды не дарят цветы и придумывают отмазки", "Скупердяям и достаются такие же! А если мужчина боготворит женщину, то она и будет богиня", "Вот это масштаб у вашего поклонника", "Букет мощный. Как и размер", "Правильные слова", "Только жмоты не дарят цветы".

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Некоторые комментаторы упрекнули Седокову в меркантильности, а кто-то указал на обувь звезды – пользователи считают, что вместо букета певице стоило бы подарить новые кроссовки.

"Лучше кроссовки подарили бы", "Огородные кроссовки. Это такая сейчас мода?", "Просто ужас обувь", "Кроссы грязные", 

- поругали красотку в социальных сетях. 

Дарья ПЕТРОВА
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