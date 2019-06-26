"Огонь": русская Кардашьян похвасталась формами в микрокупальнике

Девушка устроила пикантную фотосессию без одежды

Модель Анастасия Квитко не перестает радовать мужчинам снимками своего сексуального тела. На этот раз россиянка продемонстрировала, как выглядит ее фигура в миниплавках, которых практически не видно, и бюстгальтере, который выгодно подчеркивает объемный бюст.

Поклонники со всего света засыпают девушками комплиментам и признаются, что мечтают о ней. Восторженные комментариях сменяются редкими сообщениями на знакомом языке: россияне не упускают возможности намекнуть красотке на недостатки ее фигуры.

"Ноги еще раздвинь", "Целлюлит", "Седло", "Потрясающее тело", "Возбуждаешь", "Огонь", "Очень красивая", "Слишком горяча", "Королева", "Мечтаю о тебе", "Хочу тебя", "Сексуальная малышка",

– пишут модели в Instagram.

Ранее Анастасия Квитко снялась в пикантном видео.







