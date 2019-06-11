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"Я голодала": худеющая Гузеева угодила в клинику

Лариса Гузеева. Кадр 1tv.ru
Актриса не теряет надежды стать стройной

Лариса Гузеевой снова обратилась в клинику, в которой проходила лечение в начале весны. Ведущая "Давай поженимся" всеми силами старается избавиться от лишних килограммов. В прошлый раз она применила радикальный метод, о чем сильно пожалела:

"Всегда совершала одну и туже ошибку – я голодала. Это такая глупость! Пишу про себя, у вас может быть другой опыт. Потом одна схема: сбрасывала 5 кг – набирала 10кг, и от них уже было избавиться невозможно".

Голодание было не прихотью Гузеевой, а своеобразным методом лечения. Теперь артистку решили пожалеть и разрешили съедать в день овощной суп и две котлеты на пару. К своему питанию актриса подошла серьезно: наведалась на кухню и стала следить за тем, как готовят ее скромное меню.

"Я нисколько не страдаю. Мне даже нравится это история. Сколько можно жрать-то, правда? Хочется быть худой и красивой",

– рассказалат Гузеева.

Подписчики по-разному отнеслись к экспериментам актрисы над собственным телом. Одни всячески поддержали любимую ведущую, другие посчитали, что можно было бы найти более разумный способ похудения.

"Вы в любом размере красивая, породу не пропьешь, не парьтесь", "Молодец! Так держать!", "Голодать нельзя", "А тут диета не нужна, живите на даче, в придачу двое деток. Подъем в семь утра, ложиться в 10 часов вечера, и все кг с вас рукой снимет",

– посоветовали Ларисе фанаты.

Возможно, такое ярое стремление похудеть у Гузеевой возникло после того, как она увидела снимок похудевшей Розы Сябитовой в мини. 

Дарья ПЕТРОВА
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