Счастливый день: Гузеева показала новорожденного

Популярная актриса поделилась радостным событием

Лариса Гузеева ведет свое кулинарное шоу на "Первом канале". На этот раз звезда перебралась из студии на природу. В съемках ей помогала не только дочь, но и коровы. Более 10 животных окружили телеведущую со всех сторон. А в какой-то момент начали мешать работе: подошли к столу и приступили к поеданию продуктов, из которых собиралась готовить артистка.

Гузеева не растерялась и вступила с коровами в борьбу за лук и помидоры.

"Вчера на съемках, без всякого страха, подошли эти красотки! Один из счастливых дней!",

– подписала видео Лариса.

День на ферме Гузеева и дочка запомнят надолго, ведь практически на их глазах родился теленок.

"15 минут родился вот этот теленочек. Мы его назвали Принцем. Это невозможно. А другие коровы, которые не родили, смотрят с такой завистью",

– рассказывает восторженная артистка.

Младшая дочь актрисы попробовала себя в новой роли – девушка попыталась подоить корову.Похоже, Гузеева смогла уговорить дочь на совместную работу. Ранее, во время одной из съемок, недовольная Ольга грубо высказалась в адрес матери.