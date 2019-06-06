Счастливый день: Гузеева показала новорожденного

Нибиру
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Лариса Гузеева ведет свое кулинарное шоу на "Первом канале". На этот раз звезда перебралась из студии на природу. В съемках ей помогала не только дочь, но и коровы. Более 10 животных окружили телеведущую со всех сторон. А в какой-то момент начали мешать работе: подошли к столу и приступили к поеданию продуктов, из которых собиралась готовить артистка.
Гузеева не растерялась и вступила с коровами в борьбу за лук и помидоры.
"Вчера на съемках, без всякого страха, подошли эти красотки! Один из счастливых дней!",
– подписала видео Лариса.
День на ферме Гузеева и дочка запомнят надолго, ведь практически на их глазах родился теленок.
"15 минут родился вот этот теленочек. Мы его назвали Принцем. Это невозможно. А другие коровы, которые не родили, смотрят с такой завистью",
– рассказывает восторженная артистка.
Младшая дочь актрисы попробовала себя в новой роли – девушка попыталась подоить корову.Похоже, Гузеева смогла уговорить дочь на совместную работу. Ранее, во время одной из съемок, недовольная Ольга грубо высказалась в адрес матери.
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