Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Счастливый день: Гузеева показала новорожденного

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_/
Популярная актриса поделилась радостным событием

Лариса Гузеева ведет свое кулинарное шоу на "Первом канале". На этот раз звезда перебралась из студии на природу. В съемках ей помогала не только дочь, но и коровы. Более 10 животных окружили телеведущую со всех сторон. А в какой-то момент начали мешать работе: подошли к столу и приступили к поеданию продуктов, из которых собиралась готовить артистка.

Гузеева не растерялась и вступила с коровами в борьбу за лук и помидоры.

"Вчера на съемках, без всякого страха, подошли эти красотки! Один из счастливых дней!",

– подписала видео Лариса.

День на ферме Гузеева и дочка запомнят надолго, ведь практически на их глазах родился теленок.

"15 минут родился вот этот теленочек. Мы его назвали Принцем. Это невозможно. А другие коровы, которые не родили, смотрят с такой завистью",

– рассказывает восторженная артистка.

Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Младшая дочь актрисы попробовала себя в новой роли – девушка попыталась подоить корову.Похоже, Гузеева смогла уговорить дочь на совместную работу. Ранее, во время одной из съемок, недовольная Ольга грубо высказалась в адрес матери.

Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Не получится": в Москве охладили пыл Зеленского

Президент Украины погорячился, заявив о переговорах с российским коллегой

Незалежной оставят транзит газа при одном условии

Украинцев попросили больше не таскаться по юристам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей