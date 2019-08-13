"Петь не умею": Седокова призналась в своей проблеме

Звезда рассказала об использовании фонограммы

Сейчас Анна Седокова много времени проводит на репетициях – скоро ей предстоит сыграть в современном спектакле о любви. Оказалось, что запомнить тест для певицы – настоящая проблема. Иногда артистка даже забывает слова из своих песен и просто добавляет новые, поэтому она не может петь под фонограмму.

"Я восхищаюсь актерами, это невероятно запомнить все и ничего не добавить. А я же даже под фанеру петь не умею, так как каждый раз новые слова в своих песнях придумываю, но не сдаюсь. <...> Ночь будет у меня бессонная, буду как в школе опять тексты учить. Всего-то 50 страниц", – поделилась Седокова с подписчиками.

Поклонники Седоковой с нетерпением ждут премьеры спектакля и стараются подбадривать любимую артистку, но еще несколько дней назад ей досталось от комментаторов за "огромный рот". Увидев фото бывшей солистки группы "ВИА Гра" без макияжа, подписчики не смогли воздержаться от критики.

"Утка", "Губы жесть", "В чем прикол раздувать филлерами и,без того, красивые и пухлые губы", "Отличный свисток", "Анютка пришила сиськи, пресс на пузо, обколола лицо и...губы. И думает, что это красиво",

– раскритиковали звезду.

Ранее Анна Седокова продемонстрировала накаченное тело в бикини.