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"Вульгарно и противно": Вайкуле отшлепала Каменских

Настя Каменских. Фото: instagram.com/kamenskux
В Сети появилось пикантное видео с артистками

Лайма Вайкуле продолжает делиться впечатлениями от своего музыкального фестиваля, который на днях завершился в Одессе. Одной из приглашенных звезд стала Настя Каменских, похоже, что певицы неплохо ладят между собой. На одном из видео, которое попало в социальные сети, девушки обнимаются, а потом Вайкуле и вовсе начинает шлепать Каменских по ягодицам.

Пикантности ситуации добавляет откровенный образ украинской певицы: на знаменитости одет прозрачный наряд, обнажающий пышную грудь, и короткая юбка, не прикрывающая ягодицы.

Вайкуле и Каменских также рассказали на камеру, как планируются развлекаться после:

"Только что были в ресторане, сейчас пойдем еще в кафе, после на дискотеку", – говорит Вайкуле. "Пойдет по клубам ночным, через неделю вернемся", – добавляет Каменских.

В Интернете к откровенному ролику с двумя певицами отнеслись по-разному. Пока одни восхищаются внешностью Лаймы Вайкуле, другие критикуют вульгарное поведение звезд и стыдят Настю Каменских за "голый" наряд.

"Как можно так уметь вульгарно одеваться. Аж стыдно", "Не стыдно так себя вести...", "Мир сходит с ума", "Вульгарно и противно!", "Пошлятина", "Проказницы", "Лайма, это Вы красавица", "Лайма такая зажигательная всегда", "Лайма трезвая вообще бывает?",

– прокомментировали в Instagram.

Ранее Лайма Вайкуле рассказала, как опозорилась на Украине. 

Дарья ПЕТРОВА
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