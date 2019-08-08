"Сексуальные складочки": дочь Валерии снялась в пикантном видео

Девушка не стесняется показывать свои формы

Старшая дочь певицы Валерии порадовала поклонников новым эротичным видео. В ролике на Анне Шульгиной одет короткий обтягивающий топ, трусы и шорты в сетку, обнажающие бедра.

Дочь знаменитости с иронией относится к собственной фигуре: "любишь поесть, умей и складочки любить", – подписала видео Анна. Поклонники в восторге от "сочного тела" старшей дочери Валерии и восхищаются ее пышными формами.

"Это складочки не от еды, а от слишком обтягивающей одежды", "Вкусная SHENA?", "Офигенная фигура, секси, так держать", "Хоть фигура есть, красиво очень, а то мода все как скелеты ходят", "Сексуальные складочки, аппетитная красивая девочка, которую хочется потрогать, грудь вообще огонь", "Ох, какие бомбические формы", "Самый сок", "Есть на что посмотреть",

– расхваливают дочь знаменитой певицы.

Сейчас 26-летняя Шульгина решила развивать свою музыкальную карьеру. Красотка взяла себе псевдоним SHENA и изменила образ: Анна обрезала волосы и стала одеваться в более смелые наряды.

К музыкальному творчеству Анны Шульгиной в Сети относятся хорошо: пользователи считают, что певица не старается копировать знаменитую маму и обладает сильным голосом. В YouTube некоторые комментаторы предположили, что с подачи звездных родственников карьера девушки быстро пойдет в гору.