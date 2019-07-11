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Валерия рассталась с молодым любовником

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Артистку засняли в компании другого мужчины

Певица представила на суд зрителей свой новый клип. В центре сюжета – ее непростые отношения с молодым возлюбленным. В конце видео звезда расстается с любовником и уезжает от него на машине. Этой же теме посвящена и ее песня "Нет шансов".

Удивить поклонников Валерии удалось не самой съемкой, а кардинальной сменой имиджа: певица зажигательно танцевала в ролике в коротком платье и с розовыми волосами – это привело зрителей в восторг. А вот партнер по съемкам, который играл любовника Валерии подписчикам не понравился. Они считают, что знаменитость зря выбирала для съемок мужчину, который намного моложе ее.

"Выглядит, как девочка", "Неувядающая тетенька", "Бомба", "Как же хорошо с розовыми волосами", "Не интересно и не Ваш формат, потому что у Вас свой особый стиль, а тут как под копирку", "Почему в клипах мужчина всегда в три раза моложе!", "Горячий клип и песня!", "Песня ни о чем",

– высказали разные мнения комментаторы.

Ранее муж Валерии выложил ее фото без штанов. 

Дарья ПЕТРОВА
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