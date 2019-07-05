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"Изуродовала себя": дочь Валерии обругали после эротичного видео

Валерия. Фото: www.globallookpress.com
Поведение девушки в откровенном топе понравилось не всем

Анна Шульгина поделилась с подписчиками новым видео. Дочь Валерии повертелась перед камерой в наряде с глубоким декольте, демонстрирующем немаленькую грудь, а после и вовсе облизнула камеру.

Комментаторы не в восторге от эротичных движений девушки и ее внешнего вида: они считают, что Шульгина изуродовала себя.

"Что это с Вами?", "Изуродовала себя", "Постоянно язык вываливаешь, зачем?", "Такое ощущение как будто под действием наркотиков", "Мне кажется, именно так и выглядит ребенок из неблагополучной семьи, где отец всех бьет, унижает, а мама и дети это безропотно терпят", "Какой ужас, как можно вот так себя показывать",

– написали в Instagram.

Кто-то, наоборот, оценил, как выглядит Анна Шульгина: девушку назвали сексуальной и такой же красивой, как знаменитая мама.

"Секси", "Хороша чертовка", "Такая индивидуальная и оригинальная", "Красивая, вся в маму", "Как всегда прекрасны", "Чудесная ящерка", "Шикарные природные данные",

– похвалили Шульгину.

Сейчас дочь Валерии полностью погрузилась в музыкальное творчество. Девушка выбрала себе псевдоним и уже записала несколько песен. К творчеству яркой красотки относятся по-разному, но вот ее необычный вид всячески критикуют. 

Дарья ПЕТРОВА
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