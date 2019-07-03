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"Совсем без мозгов": на Успенскую набросились из-за Пугачевой

Любовь Успенская. Фото: www.globallookpress.com
Артистку обвинили в высокомерии

Певица Любовь Успенская решила встать на защиту Аллы Пугачевой, которую бурно обсуждают в Сети из-за того, что она проехала на машине по перрону. Успенская считает, что это абсолютно нормально, ведь Примадонна – звезда мирового масштаба, а, значит, ей позволено больше. Подписчики с мнением знаменитости совершенно не согласны.

В социальных сетях певица выложила семейный снимок с Пугачевой, Галкиным и их детьми, подписав, что, возможно, звезда хочет обезопасить своих детей от "неадекватных людей".

"Люди, вы чего? Алла Борисовна – звезда международного масштаба и фактически легенда. <…> Будьте благоразумными, друзья, и чуть более снисходительными к нам, легендарным личностям",

– высказалась Успенская.

Комментаторы буквально набросились на артистку, упрекая ее в высокомерии. Они считают, что закон един для всех, а Алла Борисовна уже не так популярна, как раньше.

"Слишком много позволяют себе звезды эти, которые и петь-то уже не могут", "Люди все равны! Если есть правила, значит надо им всем соблюдать!", "Совсем без мозгов", "Можно уточнить легенда чего??? Закон и правила едины для всех!", "По перрону иди не барское дело…", "Подлизнула, так подлизнула! Прогиб защитан", "Да уж, вот это у вас самооценка", "Мания величия зашкаливает",

– накинулись комментаторы на Успенскую.

После инцидента на Рижском вокзале, когда автомобиль Пугачевой подъехал прямо к ее личному вагону, в РЖД решили прокомментировать ситуацию. Представители компании сообщили РИА "Новости", что машина заехала на техническую платформу, где не могла помешать людям, однако подъезжать к составам может только спецтехника, поэтому действия работников вокзала проверят. 

О произошедшем также высказался Филипп Киркоров, он считает, что бывшая супруга заслужила такое отношение. 

Дарья ПЕТРОВА
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