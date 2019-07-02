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"Певичка ресторанная": Киркоров подставил Пугачеву

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Призывы поп-короля "носить на руках" Примадонну вызвали новую волну возмущения у россиян

Филипп Киркоров прокомментировал скандал, разгоревшийся вокруг Аллы Пугачевой, которая вместе с мужем Максимом Галкиным приехала к поезду на Рижском вокзале прямо на машине. Певец уверен, что его бывшая супруга заслужила подобное отношение к своей персоне, да и вообще ее стоит носить на руках.

"Во-первых, она женщина, во-вторых, она суперзвезда. Она прожила такую большую звездную жизнь и своим трудом заслужила. И очень жаль, что это кому-то непонятно",

заявил Киркоров телеканалу "Звезда".

По мнению артиста, Примадонна внесла немалый вклад в искусство за 50 лет работы, поэтому критиковать ее "некрасиво".

В Сети бурно обсуждают видео, на котором Пугачева и Галкин на Maybach проехали по перрону к поезду "Москва – Рига". Некоторые интернет-пользователи возмутились тем, что за деньги можно нарушить правила. После комментария Киркорова в защиту Пугачевой россияне с новой силой принялись критиковать поведение звезды.

"С какой стати её должны носить на руках? Она вообще кто такая? Певичка ресторанная и фанерщица в шторе!!! Пора этим бездарностям, от которых уже всех тошнит исчезнуть навсегда!", "Насколько же завышена самооценка. Носом режет облака", "Может ещё и тебя на руках носить, розовая кофточка?" – возмущаются интернет-пользователи.

Любопытно, что Лайма Вайкуле, как передает "Газета.ру", не стала встречать подругу в Риге. Некоторые посчитали, что певица решила не привлекать к себе внимания на фоне этого скандала. Пугачева и Галкин сами тащили свои чемоданы по вокзалу. Скоро в Юрмале начнется фестиваль Вайкуле "Рандеву", на котором ждут появления Примадонны. 

Полина ИВАНОВА
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