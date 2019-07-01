"За деньги можно все": ради Пугачевой нарушили правила

Машина артистки заехала на перрон

Певица Алла Пугачева отправилась отдыхать в Юрмалу. Очевидцы засняли, как звезда отправляется с московского вокзала. Машина со знаменитой артисткой подъехала прямо к двери вагона. Звезде оставалось пройти буквально несколько шагов.

Поклонники считают, что великой артистке можно все, поэтому не видят в нарушении правил дорожного движения ничего такого. Только один из комментаторов возмущен предоставленными привилегиями.

"Как машина оказалась на перроне? Так можно? Или за деньги можно все?", "С перрона и сразу в поезд, да, заслужила, она всю свою жизнь пашет", "Ей по статусу положено",

– прокомментировали в Instagram.

Примадонна ни раз признавалась, что боится летать, поэтому предпочитать путешествовать в персональном вагоне. Как сообщает "7 дней", внутри стоит двуспальная кровать из красного дерева, ванна с джакузи и другие условия VIP-размещения. К особому вагону подъехали сразу несколько машин, в одной из них были дети Галкина и Пугачевой вместе с нянями.

Интересно, что в Риге, куда прибыла знаменитая семья, обошлись без помпезной встречи – Галкину и Пугачевой пришлось идти в пешком вместе с чемоданами, как и остальным пассажирам.