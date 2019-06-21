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В семье Пугачевой случилось прибавление

Фото: pixabay.com
Радостное событие произошло 21 июня

Племянник Аллы Пугачевой и его избранница расписались сегодня в Москве. Этот брак стал вторым для каждого из них, поэтому и торжество получилось скромным. Невеста обошлась без свадебного платья и букета, а из гостей было всего несколько человек, сама Примадонна в ЗАГСе не появилась.

Избранница Влада Пугачева Гузель решила взять знаменитую фамилию. Девушка познакомилась с племянником певицы всего несколько месяцев назад, но сын старшего брата Примадонны уверен, что у них в отношениях все сложится.

"Конечно, я немного волнуюсь, но это нормально. Я не спал сегодня до шести утра, переживал. Все-таки мы начинаем совершенно новый этап жизни. Думаю, все получится",

признался Влад "СтарХиту" перед торжественной церемонией.

К свадьбе влюбленные подготовились быстро, сразу было решено отказаться от пышного платья, а кольца выбрать из серебра. Радостное событие молодожены отметят дома.

"Все-таки церемония у нас будет скромной, без пафоса. Платье выбирала накануне свадьбы, тогда же купили рубашку для жениха",

– рассказала Гузель.

В Сети внешний вид молодых только поругали: "почему в шляпе?", "позорный племянник", "что-то не веселые", "странные молодожены, одеты не празднично", "как в ларек за пивом", "без понтов".

Скорее всего, семья Пугачевых будет жить в квартире, которую знаменитая родственница подарила Владу еще на первую свадьбу. 

Дарья ПЕТРОВА
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