"Морально подготовился": Киркоров снял роды на камеру

Артист показал шокирующие кадры из больницы

Филипп Киркоров поучаствовал в рождении ребенка. Певца в медицинском халате засняли прямо во время того, как он принимал роды у красотки. Видео оказалось постановочным и станет только частью нового клипа артиста на песню "Стеснение пропало".

Киркоров предупредил, что полная версия видео может шокировать зрителей, оскорбить их чувства и повредить нравственному развитию. Поклонники звезды отметили в соцсетях, что с нетерпением ждут нового творения знаменитости и уже начали морально готовиться.

"Вот это да! И снова интрига от Филиппа!", "Уверена, это будет бомба!", "Уже морально подготовился", "Давай уже! Бомби!", "Шок", "Жду полную версию! Просим хлеба и зрелищ",

– написали в комментариях.

Некоторые пользователи осудили звезду за иронию над родами: "Рождение ребенка – это великая тайна и чудо. Сейчас все это превратили в шоу, это так прискорбно".

Весной прошлого года Филипп Киркоров кардинально изменил направление творчества: от лиричных песен и романтичных видео артист перешел к молодежным трекам и очень смелым клипам. Его ролик на песню "Цвет настроения синий" посмотрели более 57 млн раз.

Сейчас звезда интригует еще одним видео, премьера которого состоится только осенью.