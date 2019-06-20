Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Морально подготовился": Киркоров снял роды на камеру

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Артист показал шокирующие кадры из больницы

Филипп Киркоров поучаствовал в рождении ребенка. Певца в медицинском халате засняли прямо во время того, как он принимал роды у красотки. Видео оказалось постановочным и станет только частью нового клипа артиста на песню "Стеснение пропало".

Киркоров предупредил, что полная версия видео может шокировать зрителей, оскорбить их чувства и повредить нравственному развитию. Поклонники звезды отметили в соцсетях, что с нетерпением ждут нового творения знаменитости и уже начали морально готовиться.

"Вот это да! И снова интрига от Филиппа!", "Уверена, это будет бомба!", "Уже морально подготовился", "Давай уже! Бомби!", "Шок", "Жду полную версию! Просим хлеба и зрелищ",

написали в комментариях.

Некоторые пользователи осудили звезду за иронию над родами: "Рождение ребенка – это великая тайна и чудо. Сейчас все это превратили в шоу, это так прискорбно".

Весной прошлого года Филипп Киркоров кардинально изменил направление творчества: от лиричных песен и романтичных видео артист перешел к молодежным трекам и очень смелым клипам. Его ролик на песню "Цвет настроения синий" посмотрели более 57 млн раз.

Сейчас звезда интригует еще одним видео, премьера которого состоится только осенью.

Фоторепортаж
Киркоров встряхнул поп-тусовку
+
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Зеленскому срочно ищут замену

В Незалежной объявлен конкурс на лучшего президента

Цепная реакция: американцев залихорадило после известий по делу МН17

Один за другим политики США начали указывать России, как ей следует поступить

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей