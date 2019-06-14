"Просто бомба": Гагарина в неглиже сразила Галкина

Артистку упрекнули в пении под фонограмму

Певица Полина Гагарина поделилась с подписчиками видео своего выступления на премии "Муз-тв". Номер знаменитости превратился в настоящее шоу, но зрители больше всего были поражены голосом артистки.

"Вот с чем надо было на "Евровидение" ехать", "Самое гениальное выступление!", "Шикарный голос, мурашки по телу", "Есть кто-то на нашей эстраде с более мощным голосом?) Бомба", "Просто чудо", "И голос и фигура! Многим нужно брать пример!", "В неглиже на улицу – сильно",

– расхвалили звезду.

Не остался в стороне от таланта Гагариной и Максим Галкин, он был поражен выступлением и написал под видео: "невероятный номер!".

Самые внимательные поклонники заметили, что талант у Полины, конечно, есть, но на премии она выступала под фонограмму, чем сильно их расстроила.

"Не живой голос", "Если еще не под фанеру пела бы", "А почему под фанеру? Вы же так красиво поете!", "Это фанера?", "Если бы вживую спели, было бы еще лучше",

– высказались в Сети.

Ранее Полину Гагарину раскритиковали за излишнюю худобу.