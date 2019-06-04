"Одни кости": Гагарина разочаровала фанатов фигурой

Певицу распекли за чрезмерную худобу

Точеная фигура популярной певицы Полины Гагариной давно стала одной из обсуждаемых для ее поклонников тем. После первых родов артистка долгое время боролась с лишним весом. Появление на свет дочери Мии также подкинуло злосчастные килограммы.

Чтобы они больше не возвращались, выпускница "Фабрики звезд" "пашет" не только в концертном, но и спортивном зале, тщательно следит за питанием. Результатом фитнес-достижений охотно делится с подписчиками.

Однако восторженные отклики сменила критика. Теперь Гагарину ругают за чрезмерную худобу.

На одном из последних фото, которое она выложила в Instagram, загорелая певица появилась в коротком топике и шортах. В таком наряде несложно рассмотреть ее подтянутое и рельефное тело. В руках у Полины ракетка для бадминтона. А сама артистка будто парит в воздухе.

"Кто любит бадминтон?", – подписала снимок она. Но вместо ответа на заданный вопрос посыпались нелицеприятные комментарии. (Орфография и пунктуация авторские).



"Одни кости", "Фигура подростка несформировавшегося физически как девушка", "Худоба Полины уже перешла черту", "Очень худая", "Больше не худейте", "Худющая...", "Можете меня камнями закидать, но это чуточку перебор! Полиночка, очень люблю Вас и Ваше творчество, но у вас уже ребра торчат",

– накинулись фанаты. И лишь немногие отметили, "какая фигура невероятная".