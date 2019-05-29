Пугачеву ждет еще одна свадьба

В семье артистки готовится тайное торжество

Племянник Аллы Пугачевой собрался жениться. Его избранницей стала бухгалтер Гузель, которая воспитывает своего сына-подростка. Только с ней наследник покойного брата Примадонны сумел завязать с вредными привычками и обрести счастье. Пара готовиться к торжеству, на котором может появиться и Примадонна.

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем. Не хотим, чтобы у загса нас встречали журналисты. Это только наш праздник",

– цитирует невесту сайт "Комсомольская правда".

Возьмет ли Гузель фамилию избранника, непонятно, но частью звездной семьи точно станет. После свадьбы молодожены собираются жить в квартире с дорогим ремонтом, которую подарила знаменитая тетя.

Интересно, что апартаменты в районе метро "Аэропорт" достались Владу Пугачеву еще на его первую свадьбу. С бывшей женой он познакомился в клинике, где проходил лечение. После свадьбы молодые жили на деньги Аллы Борисовны, но, когда артистка поняла, что племянник снова вернулся к зависимости, стала помогать только продуктами.

Сейчас, после оплаченного Пугачевой лечения в Израиле, Влад кардинально изменил образ своей жизни и готов связать себя узами браками.