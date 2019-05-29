Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пугачеву ждет еще одна свадьба

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
В семье артистки готовится тайное торжество

Племянник Аллы Пугачевой собрался жениться. Его избранницей стала бухгалтер Гузель, которая воспитывает своего сына-подростка. Только с ней наследник покойного брата Примадонны сумел завязать с вредными привычками и обрести счастье. Пара готовиться к торжеству, на котором может появиться и Примадонна.

"Никаких громких торжеств не будет. Дату свадьбы называть не станем. Не хотим, чтобы у загса нас встречали журналисты. Это только наш праздник",

– цитирует невесту сайт "Комсомольская правда".

Возьмет ли Гузель фамилию избранника, непонятно, но частью звездной семьи точно станет. После свадьбы молодожены собираются жить в квартире с дорогим ремонтом, которую подарила знаменитая тетя.

Интересно, что апартаменты в районе метро "Аэропорт" достались Владу Пугачеву еще на его первую свадьбу. С бывшей женой он познакомился в клинике, где проходил лечение. После свадьбы молодые жили на деньги Аллы Борисовны, но, когда артистка поняла, что племянник снова вернулся к зависимости, стала помогать только продуктами.

Сейчас, после оплаченного Пугачевой лечения в Израиле, Влад кардинально изменил образ своей жизни и готов связать себя узами браками. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Будет как в Крыму: в США заявили о скором ответе на "провокацию" с паспортами Донбассу

Американцы сделали угрожающее заявление

Севастополь уходит под воду

Хаотичная застройка и западные санкции поставили город в тяжелое положение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей