Пресса нет: жена показала "пузатого" Малахова

Тело телеведущего сильно изменилось за последние годы

Жена Андрея Малахова застукала телеведущего на кухне ночью. Шоумен, только вернувшийся из командировки, поедал котлеты руками. На ролике удается рассмотреть и фигуру Малахова без одежды: от его пресса, которым он когда-то хвастался, не осталось и следа. В Сети журналиста и вовсе назвали "пузатым".

Супруга знаменитости начала отчитывать его, интересуясь, что же будет завтра есть их маленький сын. Малахов смело отвечает: "хлеба поест".

Еще в 2017 телезвезда делился фотографиями из спортзала и показывал накаченные руки и пресс, тогда поклонники звезды были в восторге от его фигуры.

"Красавчик", "Лучший", "Классно накачался", "Вау, брутальный парень", "В хорошей форме",

– хвалили когда-то комментаторы.

Похоже, что сейчас Андрею Малахову совсем не до спортзала. Дочь одного из гостей его программы собирается в суд. Женщина считает, что редакторы передачи – мошенники.