"Лихач": Киркорова обругали за экстремальную езду с детьми

Артист не позаботился о безопасности наследников

Певца Филлипа Киркорова засняли во время вождения. Оказывается, знаменитость не прочь полихачить. На ролике видно, что он быстро разгоняется, сидя в автомобиле без крыши, а в каком-то момент и вовсе отрывает руки от руля. На заднем сидении машины в этом время находятся двое его детей, кресел для них при этом не видно. Пользователи считают, что он подвергает опасности жизнь и здоровье себя и детей.

Стиль вождения артиста стал предметом для бурных обсуждений. Кто-то резко осудил Киркорова за экстремальную езду и напомнил о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Кто-то, наоборот, похвалил знаменитость за уверенное владение автомобилем.

"Осторожность не помешает. Вы отец, и сын", "Лихач", "Будьте осторожны на дороге", "Тише-тише", "Очень уверенно ведете машину, молодец", "Скорость не должна подвергать риску жизнь и здоровье", "Тише, детей везешь",

– прокомментировали в Instagram.

Киркоров не впервые удивляет поклонников своими выходками. Например, недавно он принял роды у женщины – все происходящее попало на видео.