Дочка Киркорова пострадала из-за интернета

Артист рассказ о первой любви дочери

Певец Филипп Киркоров недавно рассказал, что у его дочери впервые завязался роман. Избранником Аллы-Виктории стал одноклассник Федя, но чувства оказались недолгими.

"Папа, Федя правда в меня влюбился!",

– говорила девочка на камеру, демонстрируя подарок поклонника.

После того как признание появилось в Сети, Алла-Виктория стала испытывать неудобство, ее любовь пострадала из-за интернета.

"Теперь Алла-Виктория больше не распространяется о своих чувствах. Эта история приобрела популярность в социальных сетях. Из-за этого дочка страшно застеснялась и сказала: "Папа, я больше не буду выдавать свои секреты",

– цитирует Киркорова "Собеседник".

Артист и сам не любит распространяться о своей личной жизни. После развода с Примадонной держит все отношения в тайне, этому и учит детей:

"Я ей сказал: "Доченька, не переживай, ты же стала жертвой соцсетей! Делай выводы с малого возраста. Понимай, что в соцсетях есть и обратная сторона медали!". Так что ее личная жизнь потерпела крах на первом этапе!"

У самого Киркорова сейчас главная проблема – это лишний вес. Певец не скрывает, что всегда любил поесть вкусную жирную еду. Чтобы подготовиться к гастрольному туру, решил ограничить себя в питании – теперь знаменитость не ест после 6 вечера.

Сейчас музыкант находится в гастрольном туре на родине, где развлекается в компании красоток.