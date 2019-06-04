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"Жаришка": красотки разделись ради Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
Новая песня артиста может стать главным хитом

В конце апреля Филипп Киркоров выпустил композицию "Стеснение пропало". Песню уже называют гимном этого лета, а сама она ушла в народ. Пользователи социальных сетей снимают свои видео на песню с весьма эротичным содержанием.

Народное творчество получилось не менее горячим, стеснение у красоток действительно пропало: они раздеваются, танцуют на улицах и у шеста – все, чтобы попасть на страницу к королю российской эстрады.

Киркоров не оставляет без внимание пикантные ролики, добавляет их в свой аккаунт и просит присоединиться знаменитостей – Анну Седокову, Алену Водонаеву и актрису Марину Федункив.

"Драйвово и современно", "Жаришка", "Огонь", "Песня супер", "Филипп не слушайте никого, вы самый замечательный человек и талантливый", "Лучший хит", "Это очередной щедевр",

написали восторженные поклонники Киркорова.

Однако не все оценили эпатажное творчество бывшего мужа Примадонны. Некоторые пользователи решили, что его треки стали примитивными, а они еще надеются услышать хорошие, лиричные песни о любви. Они  раскритиковали песню Киркорова:

"Пропало стеснение, совесть и честь...Осталась наглость, пошлость, жесть...", "Когда вновь войдут в ваш репертуар новые красивые, лиричные песни", "По-моему, Филя хочет догнать и перегнать Шнура. Это так ему не идет!", "Примитивные слова",

Судя по постам артиста в соцсетях, он не собирается возвращаться к старому образу. Всех поклонников он уже заинтриговал несколькими кадрами из нового клипа, который появится только осенью. 

Дарья ПЕТРОВА
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