"Эмоции зашкаливают": Киркоров после скандала развлекся с тремя красотками

Бывший муж Примадонны не выдержал обвинений в плагиате

Филипп Киркоров поделился с фанатами снимками, на которых показано, как он проводит время в окружении молодых длинноногих девушек. На фото все они выглядят очень счастливыми. Красотки признались, что отлично провели время с поп-королем.

"Бесценные моменты с @fkirkorov💕. 10 км по улицам столицы Болгарии в приятной компании. Кроме того, замечено, что факты о Софии из уст шефа запоминаются гораздо лучше",

– написала одна из девушек.

Возможно, в компании красавиц Филипп Киркоров пытается справиться со стрессом из-за вновь возобновившегося скандала. Весной этого года появилась информация о том, что французский музыкант Дидье Маруани обвиняет певца в плагиате: якобы песня "Жестокая любовь" очень похожа на иностранную композицию "A Symphonic space dream".

Тогда следователи провели экспертизу, которая показала, что никакого плагиата в песне Киркорова нет. Француза такое решение не утроило, он до сих пор продолжает утверждать, что композиция принадлежит ему. Король эстрады устал от постоянных нападок и решил подать иск о клевете, заявив, что Маруани его "достал".

"Маруани публично, заведомо зная результаты экспертизы, заявил журналистам о плагиате. Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щелкает быстро",

– рассказали адвокаты Филиппа Бедросовича, цитирует "Блокнот".

Пока юристы знаменитого певца разбираются с судебными делами, он находит время для развлечений. Оказалось, что все девушки на снимке работают вместе с Киркоровым – сейчас он дает несколько концертов в родной Болгарии.

В перерывах между своими шоу Филипп не только находится в поисках Аллы Пугачевой, но и успевает осчастливить своих танцовщиц своим вниманием. Одна из них поделилась впечатлениями под совместным фото:

"Эмоции зашкаливают, настроение шикарное. Спасибо одному прекрасному Волшебнику за звонок…"



