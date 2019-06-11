Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Эмоции зашкаливают": Киркоров после скандала развлекся с тремя красотками

Филипп Киркоров. Фото: www.globallookpress.com
Бывший муж Примадонны не выдержал обвинений в плагиате

Филипп Киркоров поделился с фанатами снимками, на которых показано, как он проводит время в окружении молодых длинноногих девушек. На фото все они выглядят очень счастливыми. Красотки признались, что отлично провели время с поп-королем.

"Бесценные моменты с @fkirkorov💕. 10 км по улицам столицы Болгарии в приятной компании. Кроме того, замечено, что факты о Софии из уст шефа запоминаются гораздо лучше",

написала одна из девушек.

Скриншот instagram.com/stories/fkirkorov

Возможно, в компании красавиц Филипп Киркоров пытается справиться со стрессом из-за вновь возобновившегося скандала. Весной этого года появилась информация о том, что французский музыкант Дидье Маруани обвиняет певца в плагиате: якобы песня "Жестокая любовь" очень похожа на иностранную композицию "A Symphonic space dream".

Тогда следователи провели экспертизу, которая показала, что никакого плагиата в песне Киркорова нет. Француза такое решение не утроило, он до сих пор продолжает утверждать, что композиция принадлежит ему. Король эстрады устал от постоянных нападок и решил подать иск о клевете, заявив, что Маруани его "достал".

"Маруани публично, заведомо зная результаты экспертизы, заявил журналистам о плагиате. Мы ждали этого и дождались. Мышеловка щелкает быстро",

– рассказали адвокаты Филиппа Бедросовича, цитирует "Блокнот".

Пока юристы знаменитого певца разбираются с судебными делами, он находит время для развлечений. Оказалось, что все девушки на снимке работают вместе с Киркоровым – сейчас он дает несколько концертов в родной Болгарии.

 

 

В перерывах между своими шоу Филипп не только находится в поисках Аллы Пугачевой, но и успевает осчастливить своих танцовщиц своим вниманием. Одна из них поделилась впечатлениями под совместным фото:

"Эмоции зашкаливают, настроение шикарное. Спасибо одному прекрасному Волшебнику за звонок…"


Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Закопать топор войны: Вашингтон подал сигналы о примирении с Москвой

Американцы делают невнятные "кивки", но Россия ждет "конкретных дел"

Американский посол рвется из России на родину

Решение будет принято в ближайшие месяцы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей