Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киркорову грозят судом

Филипп Киркоров. Фото: Пресс-служба
На российского поп-короля пожаловался французский певец

Дидье Маруани, который не так давно дал эксклюзивное интервью "Утру", хочет, чтобы Филипп Киркоров и композитор Егор Попков ответили за нарушение авторских прав. Об этом рассказал адвокат лидера группы Space.

"Исковое заявление мы подали сегодня в Таганский районный суд города Москвы",

– сообщил Евгений Тарло, передает RNS 

Сумма, которую рассчитывает получить зарубежный артист, внушительная – 272 млн рублей. Требования, которые предъявлены поп-королю и композитору, касаются песни "Жестокая любовь". Позже будут поданы новые иски, добавил защитник француза.

В заявлении Маруани написано:

"Меня оскорбили, опорочили мою честь, я хочу смыть пятно со своей репутации".

Самое главное для лидера группы Space – "вернуть отцовство своей песни", отметил его адвокат. 

Сыр-бор по поводу песни "Жестокая любовь" разгорелся еще два с лишним года назад. Дидье Маруани уже тогда обвинял Филиппа Киркорова в плагиате, утверждая, что тот переработал его композицию "A Symphonic Space Dream". В тот раз француз подал к нашему поп-королю иск на 75 млн рублей.

Однако в Мосгорсуде отказались рассматривать его заявление из-за нарушения правил подсудности. Мало того, в ноябре 2016 г. российская полиция задержала Маруани и его тогдашнего адвоката Игоря Трунова по жалобе Киркорова, который обвинил их в вымогательстве.

Сам француз тогда утверждал, что хотел заключить с российским артистом мировое соглашение по спору о плагиате. Полиция не стала возбуждать уголовное дело и отпустила задержанных.

Позже у Маруани были изъяты €100 тыс., которые Киркоров отдал лично в руки лидеру группы Space как "отступные".

Чем теперь все закончится, трудно сказать, однако видно, что француз настроен воинственно и пойдет до конца, если. конечно, на защиту нашего поп-короля снова не встанет правосудие...

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Вашингтон нашел новую причину для санкционной войны против Москвы

США накажут Россию за поддержку президента Венесуэлы

Накрыли камуфляжем: малайзийский "Боинг" приземлился на засекреченном аэродроме

Лайнер вместе с пассажирами специально замаскировали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей