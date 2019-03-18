Киркорову грозят судом

На российского поп-короля пожаловался французский певец

Дидье Маруани, который не так давно дал эксклюзивное интервью "Утру", хочет, чтобы Филипп Киркоров и композитор Егор Попков ответили за нарушение авторских прав. Об этом рассказал адвокат лидера группы Space.

"Исковое заявление мы подали сегодня в Таганский районный суд города Москвы",

– сообщил Евгений Тарло, передает RNS

Сумма, которую рассчитывает получить зарубежный артист, внушительная – 272 млн рублей. Требования, которые предъявлены поп-королю и композитору, касаются песни "Жестокая любовь". Позже будут поданы новые иски, добавил защитник француза.

В заявлении Маруани написано:

"Меня оскорбили, опорочили мою честь, я хочу смыть пятно со своей репутации".

Самое главное для лидера группы Space – "вернуть отцовство своей песни", отметил его адвокат.



Сыр-бор по поводу песни "Жестокая любовь" разгорелся еще два с лишним года назад. Дидье Маруани уже тогда обвинял Филиппа Киркорова в плагиате, утверждая, что тот переработал его композицию "A Symphonic Space Dream". В тот раз француз подал к нашему поп-королю иск на 75 млн рублей.

Однако в Мосгорсуде отказались рассматривать его заявление из-за нарушения правил подсудности. Мало того, в ноябре 2016 г. российская полиция задержала Маруани и его тогдашнего адвоката Игоря Трунова по жалобе Киркорова, который обвинил их в вымогательстве.

Сам француз тогда утверждал, что хотел заключить с российским артистом мировое соглашение по спору о плагиате. Полиция не стала возбуждать уголовное дело и отпустила задержанных.

Позже у Маруани были изъяты €100 тыс., которые Киркоров отдал лично в руки лидеру группы Space как "отступные".

Чем теперь все закончится, трудно сказать, однако видно, что француз настроен воинственно и пойдет до конца, если. конечно, на защиту нашего поп-короля снова не встанет правосудие...