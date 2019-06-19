18 мне уже: внучка Ротару прошлась в дерзком мини

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Внучка Софии Ротару поделилась с подписчиками фотографией в сексуальном платье, которое одновременно оголяет длинные ноги девушки и плечо. София Евдокименко после 18-го дня рождения переключилась на более дерзкие образы.
"Милашка", "Красавица", "Вы бесподобны", "Восхитительно",
– расхваливают пользователи Софию.
Известно, что красавица еще подростком начала свою модельную карьеру: снималась для модных журналов и участвовала в показах. Однако после девушка решила сосредоточиться на учебе и отправилась в Лондон изучать историю искусств и английскую литературу.
В прошлом году София Евдокименко дебютировала в качестве певицы. Песню внучки Ротару оценили по-разному:
"Внучка явно не певица", "Безликая. Плохой и неинтересный голос", "Не разочаровала! Умничка!", "Достойно звучит", "Нежный голос", "Супер, круто".
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