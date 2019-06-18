"Походка падшей женщины": шатающуюся Волочкову облаяли собаки

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Друзья Анастасии Волочковой организовали ей путешествие в питомник для животных. Собаки оказались не готовы к такому эпатажному посетителю: сначала Волочкову облаяли, а пес, которого балерина упорно называла котом, постоянно отворачивал от нее морду.
На встречу к хаски звезда пришла во всеоружии: рваные джинсы, высокие каблуки и сверкающие украшения. По питомнику Волочкова передвигалась с трудом, шатаясь в разные стороны. Комментаторы, которые получили доступ к видео, были беспощадны: раскритиковали "рваный" внешний вид и странные движения Анастасии.
"Какая она уродливая и несуразная! Ходит всю жизнь в одном и том же, гопница!", "Так одевались в 2000-х. Жуть", "Развязная походка падшей женщины, вы же в питомнике, а не на улице красных фонарей. Вся вихляетесь, непристойно отклячиваете то место, где у людей попа. Ну хоть не расшпагатились на хаски",
– эмоционально высказались подписчики.
Возможно, свой наряд Волочкова приобрела в секонд-хенде, королевой которого она стала. Знаменитость приняла участие в шоу, где, по-видимому, должна была подобрать себе модный наряд из ношеных вещей. Балерина так увлеклась поисками, что не только выиграла конкурс, но и нашла себе костюм для будущих выступлений.
"Спешу сообщить, что в телешоу "Король секонд-хенда" выиграла я!!<…> А голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля "Балерина и клоун"!",
– рассказала Волочкова.
Ранее "Утро" рассказало, почему Анастасию Волочкову выгнали с работы.
Туманный Альбион шантажирует РФ
Усиление интеграции двух членов Союзного государства вызывает недовольство за океаном