"Походка падшей женщины": шатающуюся Волочкову облаяли собаки

Новое видео балерины стало поводом для издевательств

Друзья Анастасии Волочковой организовали ей путешествие в питомник для животных. Собаки оказались не готовы к такому эпатажному посетителю: сначала Волочкову облаяли, а пес, которого балерина упорно называла котом, постоянно отворачивал от нее морду.

На встречу к хаски звезда пришла во всеоружии: рваные джинсы, высокие каблуки и сверкающие украшения. По питомнику Волочкова передвигалась с трудом, шатаясь в разные стороны. Комментаторы, которые получили доступ к видео, были беспощадны: раскритиковали "рваный" внешний вид и странные движения Анастасии.

"Какая она уродливая и несуразная! Ходит всю жизнь в одном и том же, гопница!", "Так одевались в 2000-х. Жуть", "Развязная походка падшей женщины, вы же в питомнике, а не на улице красных фонарей. Вся вихляетесь, непристойно отклячиваете то место, где у людей попа. Ну хоть не расшпагатились на хаски",

– эмоционально высказались подписчики.

Возможно, свой наряд Волочкова приобрела в секонд-хенде, королевой которого она стала. Знаменитость приняла участие в шоу, где, по-видимому, должна была подобрать себе модный наряд из ношеных вещей. Балерина так увлеклась поисками, что не только выиграла конкурс, но и нашла себе костюм для будущих выступлений.

"Спешу сообщить, что в телешоу "Король секонд-хенда" выиграла я!!<…> А голубой комбез и туфли я попросила для нашего спектакля "Балерина и клоун"!",

– рассказала Волочкова.

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