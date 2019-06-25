Влип в громкий скандал: на Малахова подают в суд

Участница "Прямого эфира" уверена, что редакторы программы - мошенники

Героиня шоу Малахова Татьяна Касаткова утверждает, что ее отца практически взяли в заложники редакторы передачи. По словам женщины, пожилого человека убедили подписать какой-то договор, а на следующий день увезли из дома в неизвестном направлении. После случившегося Касаткова намерена подать в суд на Малахова и создателей передачи.

Татьяна рассказала, что все происходило во время съемки программы об актрисе Галине Стахановой. Когда мужчина узнал, что главная тема шоу – отец дочери звезды, то сразу же отказался от участия. Тем не менее представители передачи, по ее словам, убедили героя подписать договор на использование отснятых эпизодов. На следующий день к нему домой, как утверждает героиня шоу, приехали работники телевидения и увезли пенсионера.

"Сейчас мы оказались у них в заложниках, мы не имеем права отказаться от этого эфира. <…> Человеку пожилому, практически неадекватному, в таком состоянии, польстили, может, налили что-то. Где-то держат, кормят, поят, задабривают. Абсолютно мошеннический способ. Что он ещё может подписать? Все что угодно. Он неподконтрольный. Поэтому мы в шоке находимся",

– комментирует женщина изданию "Царьград".

Связаться с отцом у Татьяны получается через раз, мужчина точно не знает, где находится. Касаткова твердо намерена обратиться в суд, чтобы наказать Малахова и всех авторов программы.

Женщина очень переживает, что отца могли споить, чтобы получить необходимую информацию, так как мужчина страдает от алкогольной зависимости. Пока передача, посвященная Галине Стахановой, в эфире не появилась.