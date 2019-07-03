"Кому-то помешала": раскрыта причина скандала с Пугачевой

Близкий друг Примадонны считает, что ее заказали

Алла Пугачева стала жертвой страшной травли, заявил поэт Илья Резник. Причем это происходит со знаменитой артисткой не в первый раз, отметил он и выразил уверенность, что звезда кому-то помешала.

"Начата кем-то очередная травля Аллы Борисовны", – рассказал он "Собеседнику". И, размышляя о причинах, предположил. что, возможно, "певицы, которым нужны гастроли, напуганы новостями, что Алла Борисовна собиралась в тур".

Илья Рахмиэлевич также допустил, что "заказали эту провокацию" некие спонсоры, ведь "все возможно". А может, "журналистам дана команда отвлечь наш народ", добавил Резник.



У него свое мнение о произошедшем с Примадонной на Рижском вокзале. Его возмутила реакция обывателей на то, что звезда подъехала на машине к поезду. Поэт не понимает, что "из смертных грехов" совершила артистка.

По словам Ильи Рахмиэлевича, Алла Борисовна, не так "молода и здорова, как эти певички, требующие авто к трапу, ничего сделавшие для СССР, для России", в отличие от нее. "Никто и никогда не будет иметь такую всенародную любовь... Это простая зависть. Грех ваш", – заявил поэт, который тоже оказался в центре громкого скандала шесть лет назад, когда проехал несколько метров по разделительной полосе.

Тем временем шумиха набирает обороты. Проезд Аллы Борисовны по перрону не дает покоя многим. На артистку за ее разъезды на лимузине пожаловались в ГИБДД.

Некоего гражданина оскорбило такое поведение звезды. Он написал заявление с просьбой проверить видео инцидента и требованием привлечь певицу к административной ответственности, а также наказать сотрудников полиции, допустивших подобное, сообщает телеграмм-канал Mash, в распоряжение которого попала жалоба.

Бушуют и подписчики соцсетей. Они раскритиковали Любовь Успенскую, которая выступила в защиту Аллы Пугачевой. Гнев россиян обрушился и на поп-короля Филиппа Киркорова за его призывы "носить на руках" Примадонну.

Скандал разгорелся на днях. Примадонна отбывала на отдых в Юрмалу. Очевидцы сняли видео, как машина со знаменитой артисткой подъехала прямо к двери вагона на перроне Рижского вокзала Москвы.

История все еще широко обсуждается...