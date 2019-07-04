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"Как из бани": Пугачева пришла на концерт в халате

Алла Пугачева. Фото: пресс-служба фестиваля "Жара"
Примадонна впервые появилась на публике после скандала

Алла Борисовна посетила одно из мероприятий в Юрмале, куда звездное семейство прибыло в полном составе.

Видео с довольной звездой, аплодирующей артистам, появилось в сторис ее супруга Максима Галкина. Ролик перепостил и фанатский аккаунт певицы в Instagram. Зрители, получившие возможность высказаться в комментариях, не слишком церемонились. Видимо, часть публики все еще негодует из-за недавнего скандала с выездом авто Пугачевой на перрон к поезду.

Так, некоторые пользователи поиронизировали по поводу прически Аллы Борисовны. Другим не по нраву был ее наряд, который назвали "халатом". Особо обозленные грубо напомнили звезде о возрасте, заранее "отправив" ее на тот свет. Впрочем, преданные поклонники не обратили внимания на надуманные недостатки в облике артистки, умилившись, как азартно хлопает маленькая Лиза, тоже попавшая в кадр (орфография и пунктуация сохранены).

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Публикация от Алла Пугачева (@alla_pugacheva_forum)

"А как дети переживут вашу утрату вы подумали об этом???" "наша великая отечественная Алла Московская", "И причека – как из бани вышла...." "Она чё – в халате?" "Ах какая женщина какая женщина !!!!" "Вот так нужно красиво, достойно, активно, насыщенно нести свой возраст. Не сидеть, не лениться привести себя в порядок и двигаться вперёд с интересом к жизни и постить прекрасных деток!"

– написали подписчики.

Ранее в защиту Пугачевой, на которую обрушился шквал критики, выступили ее коллеги по цеху. Так, Филипп Киркоров заявил, что обсуждать эту историю по меньшей мере некрасиво, а звезду такого уровня, как Алла Борисовна, нужно носить на руках.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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