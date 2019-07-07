"Сладкая девочка": Пугачевой нашли замену после скандала

Россияне выбрали преемницу Примадонны

Алла Борисовна вышла на связь с поклонниками после истории с отъездом в Юрмалу.

Пугачева показала необычный портрет маленькой Лизы. На снимке девочка запечатлена крупным планом в необычном ракурсе. Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой смотрит в камеру вполоборота и шаловливо улыбается.

"ЛИЗОК и Её ГЛАЗОК", – написала счастливая мама в своем Instagram.

Хорошенькая малышка растрогала пользователей. Некоторые отметили поразительной сходство Лизы со старшей дочкой Пугачевой Кристиной Орбакайте, другие заявили, что девочку ждет карьера актрисы или певицы (орфография и пунктуация сохранены).

"Какая-то бомбичесская фотография Лиза,мне кажется,будущая актриса!!!))) Здоровья Вам,Алла,Максиму и всем родным!!!" "Невероятно позитивный ребёнок... Тьфу тьфу тьфу на неё", "Сладкая девочка", "Ох чую, будет петь в будущем..возможно тоже станет Примадоной.." "Такое ощущение, будто это Кристины дочка..." – отозвались подписчики.

Ранее Галкин показал видео с Пугачевой на концерте в Юрмале.