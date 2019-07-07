"Сладкая девочка": Пугачевой нашли замену после скандала

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Алла Борисовна вышла на связь с поклонниками после истории с отъездом в Юрмалу.
Пугачева показала необычный портрет маленькой Лизы. На снимке девочка запечатлена крупным планом в необычном ракурсе. Дочка Максима Галкина и Аллы Пугачевой смотрит в камеру вполоборота и шаловливо улыбается.
"ЛИЗОК и Её ГЛАЗОК", – написала счастливая мама в своем Instagram.
Хорошенькая малышка растрогала пользователей. Некоторые отметили поразительной сходство Лизы со старшей дочкой Пугачевой Кристиной Орбакайте, другие заявили, что девочку ждет карьера актрисы или певицы (орфография и пунктуация сохранены).
"Какая-то бомбичесская фотография Лиза,мне кажется,будущая актриса!!!))) Здоровья Вам,Алла,Максиму и всем родным!!!" "Невероятно позитивный ребёнок... Тьфу тьфу тьфу на неё", "Сладкая девочка", "Ох чую, будет петь в будущем..возможно тоже станет Примадоной.." "Такое ощущение, будто это Кристины дочка..." – отозвались подписчики.
Ранее Галкин показал видео с Пугачевой на концерте в Юрмале.
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