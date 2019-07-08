Пугачева сделала неожиданный подарок Шнурову

Примадонна поделилась с певцом сокровенным

Алла Пугачева призналась Лайме Вайкуле, что одарила Сергея Шнурова "песней про мужиков".

Сейчас Примадонна гостит в Юрмале у Лаймы Вайкуле. На страничке Instagram Пугачева опубликовала ролик, в котором и рассказала давней подруге, что подарила Шнурову композицию.

По словам главной звезды российской эстрады, сама она не решилась исполнить ее, поэтому и отдала коллективу, у которого это получится значительно лучше. В полной мере оценить подарок Примадонны можно будет только в конце года – тогда пройдет премьера песни.

В первых числах июля в Сети вспыхнул скандал, связанный с Пугачевой. Певица возмутила россиян, когда выехала на своем авто прямо на перрон Рижского вокзала.