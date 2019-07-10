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"Достало": оголившуюся Пугачеву попросили закрыть рот

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Россияне обратили внимание на необычную "фишку" Примадонны

Алла Пугачева отдохнула в Юрмале в компании Игоря Николаева и его супруги Юлии Проскуряковой, о чем сообщил певец в Instagram. Подписчики музыканта принялись сравнивать двух женщин и критиковать жену Максима Галкина за злоупотребление достижениями косметологии.

"Ура! Сезон открыт! Макс, ждём тебя! С нашей любимой @alla_orfey",

– подписал кадр композитор.

Поклонники Николаева обратили внимание на то, что Пугачева часто позирует с открытым ртом, и предположили, что он у нее не смыкается из-за пластики.

"АБ почему у вас всегда фото с открытым ртом?" – спросила в комментариях к посту одна россиянка, которая была не одинока.

"АБ закройте Рот!", "У А.Б. везде, на всех фото рот открыт", "АБ закройте рот", "Пугачева вечно рот открывает, надоела", - подхватили другие.

Интернет-пользователи принялись им отвечать, ища причины любимой позы Примадонны.

"Зубы новые показывает!!!", "Думаю,что просто не закрывается...столько пластики на лице-думаете легко?!", "Операции Аллы налицо", "Как неприятно смотреть на молодящуюся Пугачеву", – отметили злопыхатели.

Некоторые недоброжелатели раскритиковали звезду за то, что на многих снимках она предпочитает кокетливо демонстрировать плечо.

"А плечо оголенное достало!", "Голое старое плечо правда достало",

– выступили пользователи Сети.

Поклонники же уверены, что Примадонна прекрасно выглядит для своего возраста. Многие даже сочли, что Проскурякова на фото кажется старше Пугачевой.

"Аллуся, самая красивая и молодая!", "Как приятно смотреть на веселую, всегда молодую и прекрасную Аллу Борисовну!!!", "Алла Борисовна красавица, всем бы выглядеть так как она в 70 лет, умница!", "Ой ну Алла прям как 17-летняя", – отметили фанаты. 

Полина ИВАНОВА
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