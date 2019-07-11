"Ведьма": Галкин потерял молодость рядом с Пугачевой

Секрет красоты Примадонны не дает покоя публике

Юморист Максим Галкин поделился новым семейным фото с отдыха. Главной темой для обсуждений стала внешность его супруги. Поклонники уверены, что Алла Пугачева стала выглядеть гораздо моложе мужа, который на 27 лет ее младше. Супруг Примадонны, похоже, совсем не расстроился из-за таких сообщений, написав комментаторам "знал, кого брать в жены".

В Сети гадают, в чем же секрет молодости Пугачевой и как ей удается расцветать день за днем. Кто-то предположил, что все дело в правильном мужчине рядом.

"Аллочка выглядит лет на 18!!", "Зачем людей смешить, выглядит она лет на 50", "Алла Борисовна выглядит даже моложе Вас", "Скоро Максим будешь выглядеть старше своей жены", "Алла Борисовна с каждым днем все краше", "Все дело в правильном мужчине рядом, и никакие молодильные яблоки не потребуются", "Какая же Алла красавица", "Алла Борисовна ну просто ведьма какая-то, она уже умудряется выглядеть моложе Максима",

– написали подписчики в Instagram.

Ранее в Сети обсуждалось строительство, которое Галкин затеял ради Пугачевой. По слухам, муж Примадонны собирается построить для нее часовню в готическом стиле. Еще одним поводом для злорадства стали новые фотографии артистки, где комментаторы заметили необычную "фишку" Примадонны.