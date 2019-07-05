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На маленького сына Пугачевой налетела толпа

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Мальчик оказался не готов к популярности

Алла Пугачева вместе с мужем и детьми сейчас отдыхает в Латвии. В отпуске звездная семья решила посетить выступление балета "Тодес". Максим Галкин решил показать сыну закулисье, где их и заметили артисты. Дети толпой побежали к мужу и 5-летнему сыну Примадонны, который оказался совершенно не готов к такой популярности.

На видео, которое опубликовала одна из сотрудниц "Тодеса", видно, что мальчик прижимается к отцу, не улыбается и постоянно смотрит на него. Женщина даже обратилась после произошедшего к Галкину в Instagram: "извините, что неожиданно налетели".

Похоже, что дети Галкина и Пугачевой пока не привыкли в повышенному вниманию окружающих. Как пишет "Пятый канал", родители пытаются оградить детей от чрезмерного влияния шоу-бизнеса.

"Они слишком маленькие ещё. Я не хочу их выставлять. Пусть вырастут и сами заявят о себе. Я мечтаю о том времени, когда детям исполнится 13 лет. Тогда выйду вместе с ними в свет",

цитирует слова Примадонны "КП".

Ранее "Утро" писало о том, что Алла Пугачева проехалась на машине по перрону. Произошедшее вызвало большое недовольство у россиян. 

Дарья ПЕТРОВА
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