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"Бессовестная девочка": Королева избила себя

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица недовольна своей фигурой

Наташа Королева открыла купальный сезон. Знаменитость сняла себя на камеру в одном бикини, без стеснения демонстрируя лишний вес. В какой-то момент артистка даже берет себя за складку на животе и начинает бить по ней, ругая себя.

"Вот эту складочку я нажрала, бессовестная девочка. Но так, вроде бы, ничего, для 46 то лет",

– рассказывала Королева.

Подписчики звезды только расхваливают ее за смелость и энергию, а недостатков в ее фигуре не находят.

"Ты такая красивая, как девчонка", "Ты всегда прекрасна", "Фигура суперская", "Такая жгучая", "Лучшая", "Шаловливая девчонка",

комментировали в Instagram.

Фигура 46-летней артистки – результат не только генетики, но и строгого питания. Выяснилось, что муж звезды следит за ее рационом и уже много лет готовит на всю семью.

Дарья ПЕТРОВА
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