"Бессовестная девочка": Королева избила себя

Нибиру
- Судный день: Нибиру атакует Землю уже завтра
- Подбирается к Земле: на Марсе нашли храм кровавой Нибиру
- Атака подводными бомбами: Нибиру готовит сюрприз для жителей Петербурга
Наташа Королева открыла купальный сезон. Знаменитость сняла себя на камеру в одном бикини, без стеснения демонстрируя лишний вес. В какой-то момент артистка даже берет себя за складку на животе и начинает бить по ней, ругая себя.
"Вот эту складочку я нажрала, бессовестная девочка. Но так, вроде бы, ничего, для 46 то лет",
– рассказывала Королева.
Подписчики звезды только расхваливают ее за смелость и энергию, а недостатков в ее фигуре не находят.
"Ты такая красивая, как девчонка", "Ты всегда прекрасна", "Фигура суперская", "Такая жгучая", "Лучшая", "Шаловливая девчонка",
– комментировали в Instagram.
Фигура 46-летней артистки – результат не только генетики, но и строгого питания. Выяснилось, что муж звезды следит за ее рационом и уже много лет готовит на всю семью.
ЧП заставило космонавтов поволноваться