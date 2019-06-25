"Бессовестная девочка": Королева избила себя

Певица недовольна своей фигурой

Наташа Королева открыла купальный сезон. Знаменитость сняла себя на камеру в одном бикини, без стеснения демонстрируя лишний вес. В какой-то момент артистка даже берет себя за складку на животе и начинает бить по ней, ругая себя.

"Вот эту складочку я нажрала, бессовестная девочка. Но так, вроде бы, ничего, для 46 то лет",

– рассказывала Королева.

Подписчики звезды только расхваливают ее за смелость и энергию, а недостатков в ее фигуре не находят.

"Ты такая красивая, как девчонка", "Ты всегда прекрасна", "Фигура суперская", "Такая жгучая", "Лучшая", "Шаловливая девчонка",

– комментировали в Instagram.

Фигура 46-летней артистки – результат не только генетики, но и строгого питания. Выяснилось, что муж звезды следит за ее рационом и уже много лет готовит на всю семью.