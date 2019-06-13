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"Вишенка в сливках": Королева оторвалась на пенной вечеринке

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица устроила танцы без одежды

Наташа Королева поделилась с подписчиками видео, где она в купальнике зажигает на природе вместе с мужем Тарзаном и подругами. Обычных танцев для звезды оказалось мало, поэтому она устроила настоящую пенную вечеринку.

Жизнерадостная Королева без стеснения демонстрировала роскошные формы и отрывалась вместе с полуголыми подругами. Подписчики пришли в восторг от жарких танцев артистки и ее нескончаемой энергии.

"Позитивная, оптимистичная и вечно молодая", "Позитивная зажигалка, с утра посмотришь – день удался", "Лучше ее нет, настоящая, дивная, не придуманная!", "Сладкая, вкусная, всегда прекрасная!", "Прекрасная зажигалочка", "Вишенка в сливках", "Такие эмоции",

расхвалили они звезду.

Королева не только веселится сама, но и призывает всех зрителей присоединиться. Те, кто снимут видео на хит звезды "Символ юности", который посвящен 1990-м гг., попадут к ней на страницу. Клип на новую песню практически не требовал вложений: в него вошли архивные видеозаписи, на которых можно увидеть юную Королеву, исполняющую свои первые хиты. 

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Дарья ПЕТРОВА
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