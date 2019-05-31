"Стриптиз в розовом парике": Королева дерзко отметила день рождения

Артистка потрясла своих поклонников

Вечно юная Наташа Королева 31 мая отмечает свой очередной день рождения.

"Ну здравствуй 46я годовщина!!!", -

задорно и бесстрашно написала звезда на своей страничке в Instagram, сопроводив свой пост сногсшибательным видео.

Наташа, которой даже завистники ни за что не дадут больше 25 лет, натянула розовый парик, а вот юбку, наоборот, сняла. Двубортный пиджак модного неонового оттенка и блестящее боди позволили Королевой в самом выгодном свете показать стройные бедра.

Звезда спела песенку про принцев, которые стареют, а вот над ней самой годы не властны. Поклонники Наташи согласились с ней, не пожалев теплых слов для своей любимой звезды:

"Восхитительная и милая НАТАШЕНЬКА ! ! ! Можно ,если я так скажу ,ВЫ ,КОРОЛЕК ,ПТИЧКА ПЕВЧАЯ ! ! ! С днем рождения ВАС ,ЛЮБИМАЯ ЯГОДКА ! ! ! Солнышко ВЫ наше !", "С днем рождения Наталочка!!! Молодости и красоты! Радости и любви!!! Здоровья и долгих лет жизни!!! Много интересного и искраметного в творчестве!!!", "Невероятная , позитивная, красивая, сексуальная и до безумия влюбленная в музыку", "С днем варенья Красота", "С днем рождения, наша Ягодная Русалочка, Ласточка, Королева, Женщина и Человек с Большой буквы!!!", "самая обаятельная, очаровательная, зажигательная, энергичная артистка нашей эстрады!!!", "Поздрааляю! Ну, хороша !! Ослепительна!!! На пятом– то десятке!!! Держись, Тарзан, двумя руками за жену. Не бегай за чужими", "С днем рождения,Наташа! Никого на свете нет столь краше!"

Поздравил Наташу и ее супруг, стриптизер и бодибилдер Сергей Глушко, более известный как Тарзан:

" Люшечка моя! С Днюшечкой тебя!!!" (орфография и пунктуация всех оригиналов сохранены).





