"Трусы видны": стареющую Королеву попросили прикрыться

Певица не желает отказываться от откровенных нарядов

Популярная артистка стала гостьей программы "Вечерний Ургант". На днях знаменитости исполнится 46 лет, а она по-прежнему остается веселой "зажигалкой". Если позитивный настрой звезды вызывает восхищение, то наряды подвергаются жесткой критике. Для съемок Наталья выбрала короткое обтягивающее платье розового цвета.

"Ножки пора прятать под макси", "Коленки не очень", "Кошмар", "Пора прикрываться", "Трусы были видны", "Ростом не вышла", "Колени страшные", "Образ на грани", "Так одета, будто голая",

– прокомментировали подписчики образ певицы.

Преданные поклонники, наоборот, только восхитились внешним видом Королевой. Они признались, что мечтают выглядеть также в 45 лет. Сама певица уверяет, что постоянно занимается спортом, старается следить за питанием и практикует лечение пиявками, пишет сайт "Комсомольская правда".

В эфире передачи Ургант решил узнать, как хорошо Королева знает тело своего мужа. Для этого он подготовил снимки груди разных знаменитостей: Арнольда Шварценеггера, Сильвестра Сталлоне и даже Анастасии Волочковой.

Увидев декольте знаменитой балерины, Наталья уверенно заявила, что на снимке ее муж Сергей Глушко.

"Серега, прости!",

– сказала певица.

Похоже, что в отношениях у этой пары даже через 15 лет совместной жизни полная идиллия. Они проводят время в месте на яхтах и танцуют полуголыми.