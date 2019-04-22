"Шо сказать... Молодец": Королева допустила Зеленского к телу

Певица обратилась к кандидату в президенты Украины со смелой просьбой

Наташа Королева шутницей была и осталась. На видео, которое опубликовано на странице артистки в Instagram, она показана не с кем иным, как с Владимиром Зеленским, оказавшимся довольно близко к цели – стать главой украинского государства. Это не оставило фанатов равнодушными.

"Хочу поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах! Шо сказать, молодец сделал всех красиво!",

– написала звезда под роликом. В нем артистка и бывший юморист выходят на сцену вместе, и неуемная "ягодка" обращается к кандидату в президенты Незалежной с провокационной просьбой:

"Володя, скажи мне пожалуйста, это не будет как-то так нагло, если ты мне немного поправишь платье – потянешь его вниз? Красиво, красиво, потому что я сидела...",

Но Зеленского это не смутило. Потрогав Королеву сзади за плечи, он взялся за подол ее короткого наряда и.. потянул. Наташа эмоционально выразила удовольствие. "О, о, спасибо, благодарю", – сказала она.

Не остался в долгу и Владимир. Уходя со сцены, он так же, с улыбкой, заявил: "Я уйду. Один вопрос – ничего не хотите мне поправить?". Публика отреагировала громом аплодисментов.

Поклонники Королевой откликнулись на публикацию отрывка ее выступления на программе "Вечерний Киев" сразу. Многие судачили о политике (орфография и пунктуация сохранены):

"Наталочка, скоро Вы сможете приехать в Украину, уверена, что эти глупые "списки" будут пересмотрены и справедливость будет восстановлена!", "Мы за ЗЕ!!!!! 75% жителей страны за Вову! Надеемся на лучшее!!!", "А вас не пугает ) его отношение к России?", "Это так круто! Поздравляем весь народ Украины! Отличный выбор", "Чему радуетесь? Войну не прекратит, русских не любит", "Хитрый еврейчик. Купил толпу пряником. А когда кнут достанет ,эта толпа выть начнет", "То не смешно, скорее даже плачевно, народ выбрал клоуна в протест банде Порошенко, но к чему это приведет?".

Некоторые будто предупреждали певицу об опасности, заявив, что "не стоило выкладывать это видео...".

"Наташа, Вы бесподобны!! "Красотка","Вам президент поправляв сукню. Ничего себе!", "Фу, Наташ, ты выкладываешь видео с неофашистом!!!", "Быть тебе, милая, не столбовой "дворянкой", а невьездной "россиянкой", "Наташ, я с 89 года Ваша поклонница.... Но, видимо, время пришло уйти...", "Ну вот Шо ты с ней не делай – колхоэ, Большое дышло",

- восхищались одни, осуждали другие. Похоже, задела артистка за живое.

Ранее Наташа Королева рассказала, что общение с Владимиром Зеленским оставило у нее только приятные впечатления. В беседе с корреспондентом РИА "Новости" она выразила надежду, что этот кандидат, став президентом Незалежной, останется хорошим человеком.

До этого Зеленский выложил на своей странице видео, в котором поблагодарил граждан Украины, выразивших ему доверие и поддержавших его голосами. Также он заявил, что будет рад принять российских артистов, которым запретили въезд на Украину, только это каксается не всех . В частности, в отличие от Андрея Макаревича и Лии Ахеджаковой, которых лидирующий кандидат в президенты считает "самыми большими украинцами", Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин останутся в черном списке.

Тем временема Украине подсчитали результаты больше 80% протоколов. С огромным отрывом в гонке за пост главы государства лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский. На 08:00 мск в понедельник, 22 апреля, его поддержали 73,09% граждан, а Петр Порошенко набрал всего лишь 24,57% голосов.