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Зеленский уверенно опережает Порошенко на выборах Украины

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Действующий президент опустил руки, а шоумена поздравляет весь мир

На Украине подсчитали уже больше 80% протоколов. Кандидат в президенты Владимир Зеленский с огромным отрывом лидирует в гонке за пост главы государства.

По последним данным (на 8:00 по мск.) Зеленского поддержали 73,09% граждан. В тоже время действующий президент Петр Порошенко набрал всего лишь 24,57% голосов. Отмечается, что еще ни один кандидат не получал такого доверия от украинцев, передает РИА "Новости".

Зеленского уже поздравили многие политики. Одним из первых был глава США Дональд Трамп. Во время телефонного разговора он назвал эти выборы "важным моментом в истории Украины". Кроме того, политик пообещал поддержать суверенитет и территориальную целостность Незалежной.

В МИД Канады подчеркнули, что выборы на Украине прошли с соблюдением всех условий, что показывает развитие демократии в стране.

"Канада гордится тем, что поддерживает демократию на Украине, и надеется на дальнейшее укрепление наших тесных отношений", - говорится в заявлении.

Не забыл о Зеленском и лидер Франции Эмануэль Макрон, который по телефону поздравил нового президента с победой.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

Петр Порошенко несмотря на полный провал не унывает. Его администрация призвала граждан прийти на акцию "Спасибо, Петр!", чтобы поблагодарить политика.

"Давайте придем и поблагодарим Петра Порошенко за все, что сделано за эти 5 лет, по ассоциации, безвизу, армии, децентрализации и всему остальному", – сказано на странице мероприятия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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