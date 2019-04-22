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Действующий президент Украины Петр Порошенко, не сумевший победить во втором туре выборов, получил от США гарантии неприкосновенности.
Информация об этом появилась на портале "Страна.ua" – издание ссылается на собственные источники в Вашингтоне. Отмечается, что команда победившего кандидата в президенты Владимира Зеленского предупреждена о том, что Порошенко не нужно трогать.
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. С огромным отрывом в нем побеждает шоумен Владимир Зеленский. После обработки более 90% протоколов комик получил 73,17% голосов, тогда как за действующего главу государства отдали свои голоса лишь 24,5% избирателей, сообщается на сайте ЦИК Украины.
В МВД и ЦИК Украины подчеркнули, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на выборах зафиксировано не было.
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