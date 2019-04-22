Украинский лидер получил поддержку из-за океана

Действующий президент Украины Петр Порошенко, не сумевший победить во втором туре выборов, получил от США гарантии неприкосновенности.

Информация об этом появилась на портале "Страна.ua" – издание ссылается на собственные источники в Вашингтоне. Отмечается, что команда победившего кандидата в президенты Владимира Зеленского предупреждена о том, что Порошенко не нужно трогать.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. С огромным отрывом в нем побеждает шоумен Владимир Зеленский. После обработки более 90% протоколов комик получил 73,17% голосов, тогда как за действующего главу государства отдали свои голоса лишь 24,5% избирателей, сообщается на сайте ЦИК Украины.

В МВД и ЦИК Украины подчеркнули, что массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования, на выборах зафиксировано не было.

